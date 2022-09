Mini PC Stick: piccolo ma potente, il PC fisso da portare IN TASCA

Su Amazon di cose interessanti se ne trovano a bizzeffe, come questo Mini PC davvero…”mini”. Si tratta letteralmente di uno stick che comprende un PC completo di tutto: sistema operativo Windows 10, uscite, supporto al 4K, connettività WiFi, Ethernet, Bluetooth e tutto quello che ti aspetteresti di trovare in un computer normale.

Applicando il coupon che trovi in pagina puoi pagarlo con uno sconto che ti permette di farlo tuo a soli 149,99€. Ne rimangono pochissimi quindi ti consigliamo di affrettarti.

Mini PC Stick: scheda tecnica e come funziona

Il Mini PC Stick di NiPoGi comprende il sistema operativo Windows 10, aggiornabile ovviamente a Windows 11, ed è dotato di processore Intel Celeron J4125, 6GB di RAM, 128GB di memoria interna, GPU UHD Graphics 600 e uscita ad alta definizione HDMI 2.0 che supporta la risoluzione UHD 4K.

Perfetto come PC semplice per navigare sul web, guardare film, navigare, fare acquisti online, lavorare velocemente in ufficio, grazie alle sue dimensioni ridottissime lo porti letteralmente in tasca. Hai anche il supporto a WiFi Dual Band, Bluetooth 4.2 e naturalmente alla connessione a diversi dispositivi, come tastiere, mouse e così via.

La confezione include un Mini PC Stick, un alimentatore, un cavo di prolunga HDMI e un manuale utente. Tutto questo a soli 149,99 euro se applichi il coupon sconto che trovi in pagina. Affrettati!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.