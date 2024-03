Mini PC Teclast (Intel, 16/512GB, Windows 11): MINIMO STORICO

Teclast N20 Pro è il Mini PC giusto per la produttività, ma non solo: le sue caratteristiche lo rendono adatto anche allo studio, alla navigazione e all’intrattenimento nel tempo libero. Oggi lo puoi acquistare al prezzo minimo storico da quando è in vendita: non devi far altro che attivare il coupon su Amazon per approfittarne. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11. La Festa delle Offerte di Primavera è finalmente iniziata, con sconti esclusivi su una vasta selezione di prodotti, a partire dall’informatica come in questo caso.

Teclast N20 Pro: l’Offerta di Primavera sul Mini PC

Sei curioso di conoscere le specifiche tecniche integrate? Eccole: processore Intel N95 con architettura Alder Lake, 16 GB di RAM DDR4, unità SSD M.2 da 512 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile), moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0 per la connettività wireless, slot Ethernet per quella cablata, quattro porte USB 3.2 Type-A, una Type-C, due uscite video HDMI con supporto alla risoluzione 4K e jack audio. Puoi trovare tutti gli altri dettagli nella descrizione completa sull’e-commerce.

Puoi acquistare il Mini PC di Teclast (modello N20 Pro) al prezzo finale di soli 185 euro, con un grande risparmio rispetto a quello di listino, semplicemente attivando il coupon dedicato. La disponibilità è immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio prevista entro un paio di giorni.

Come anticipato in apertura, da oggi Amazon celebra l’arrivo della bella stagione con la Festa delle Offerte di Primavera, proponendo migliaia di sconti e fino a lunedì 25 marzo. Trova quelli che fanno per te su amazon.it/springdealdays, non è richiesto l’abbonamento Prime per partecipare.