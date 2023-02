Mini PC ufficiale Intel: hai subito un coupon sconto Amazon di 190 euro

Intel Nuc 11 è uno spettacolare e potente Mini PC pensato anche per il gaming che è protagonista oggi di una grande offerta su Amazon.

Applicando il coupon che trovi in pagina risparmi infatti subito 190 euro sul prezzo di listino portandosi a casa questa meraviglia tecnologica al suo costo migliore di sempre. Scoprirai una scatoletta magica in grado di sorprenderti sotto ogni punto di vista.

Intel Nuc 11: un mini PC elegante e potentissimo, adatto a tutto

La scheda tecnica di questo mini PC non delude. Intel Nuc 11 si presenta con un processore Intel i7 di undicesima generazione con frequenza turbo fino a 4.7GHz, affiancato da ben 16GB di RAM DDR4 e un velocissimo SSD da 512GB. In entrambi i casi, comunque, parliamo di memorie espandibili.

Le dimensioni sono compatte, come ben si vuole per un Mini PC, ma non mancano le porte a disposizione tra HDMI, mini DisplayPort, Thunderbolt, USB 3.2, lettore di schede SD, LAN e un jack audio per cuffie e microfono.

Con moduli WiFi 6 Dual Band e Bluetooth 5.2 ti assicura il meglio della connettività: stabile e veloce per tutte le tue necessità.

Per averlo ad un incredibile prezzo non devi far altro dunque che applicare il coupon sconto che trovi in pagina per sbloccare lo sconto da 190 euro a te riservato. Lo riceverai a casa praticamente subito.

