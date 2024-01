Mini PC Windows 11 con CPU Intel, 16/512GB a 219€

Il design valorizzato dall’illuminazione RGB è solo uno dei punti di forza che può vantare ACEMAGIC AK1 Plus. Grazie all’offerta di oggi su Amazon è possibile acquistare il Mini PC a un prezzo davvero conveniente, contando sulla certezza di riceverlo e di poterlo mettere sulla scrivania già entro domani.

ACEMAGIC AK1 Plus: un ottimo Mini PC in offerta

Diamo subito uno sguardo alle specifiche tecniche in dotazione: processore Intel N95 con architettura Alder Lake e GPU ‎Intel UHD Graphics, 16 GB di RAM DDR4, unità SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile fino a 2 TB), Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2 per la connettività wireless, slot Ethernet per quella cablata, due uscite video HDMI per il collegamento in contemporanea ad altrettanti monitor con supporto alla risoluzione 4K, due porte USB 3.0 Type-A, altrettante USB 2.0 Type-A e jack audio. A racchiudere ogni componente è un case con dimensioni davvero compatte, pari a 12,8×12,8×5,3 centimetri. Altre informazioni sono riportate nella descrizione completa.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft così da ottenere tutti gli aggiornamenti non appena rilasciati. Al prezzo finale di soli 219 euro, ACEMAGIC AK1 Plus nella configurazione appena descritta è il Mini PC giusto per lavoro, studio e intrattenimento nel tempo libero. Chi ha bisogno di più spazio per i propri file può puntare sulla versione con SSD da 1 TB.

La confezione include l’alimentatore, il manuale utente e il supporto VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor. Amazon assicura la consegna gratuita a domicilio in un solo giorno. Vale a dire che, effettuando subito l’ordine, lo si riceverà direttamente a casa già entro domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.