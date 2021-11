Metti in tasca questo mini powebank da 10000 mAh (OFFERTA)

È talmente piccolo che lo puoi tenere sempre con te, persino dimenticandolo, in tasca, nella borsa oppure nello zaino, per poi tirarlo fuori all'occorrenza così da ricaricare i tuoi dispositivi: è il mini powerbank da 10.000 mAh del marchio Heganus, proposto oggi su Amazon con il sconto del 15% sul prezzo di listino.

Mini powerbank da 10.000 mAh: l'occasione su Amazon

Le dimensioni sono davvero compatte: solamente 5×2,5×10 centimetri. Sono presenti tre porte in totale: un ingresso USB-C, un altro micro-USB e un'uscita di tipo USB-A. Ci sono anche quattro LED per indicare il livello della batteria interna. Se cerchi altri dettagli, li trovi tutti nella scheda del prodotto.

Oggi il mini powerbank da 10.000 mAh di Heganus può essere tuo al prezzo di soli 16,14 euro, il più basso da quando si trova in vendita su Amazon (e non c'è bisogno di aspettare il Black Friday). Per gli abbonati Prime c'è anche la spedizione gratuita con consegna a domicilio in un solo giorno.