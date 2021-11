Il Black Friday dei dispositivi Amazon è già qui

Il Black Friday non è ancora iniziato, ma è come se lo fosse. Come ogni anno Amazon anticipa le offerte sui propri device come fossero un tappetino rosso verso l'inizio della grande abbuffata: così è stato anche quest'anno, con una serie di offerte improvvisamente disseminate su gran parte della produzione Echo, Fire e Kindle.

Dove il Black Friday è già iniziato

Sconti a doppia cifra, in alcuni casi fino quasi a dimezzare il prezzo: non semplici assestamenti, dunque, ma tagli radicali utili a posizionare i dispositivi intelligenti di area Alexa ai vertici dell'appetibilità natalizia. Ne consegue una pletora di occasioni messe in fila che fin da oggi rappresentano opportunità da cogliere al volo, in attesa che anche il resto della gamma si accodi ai tagli di prezzo di queste ore.

Tra le offerte già online:

Un fattore va tenuto in stretta considerazione: sarà un Natale particolare ed in molti casi sarà favorita una corsa anticipata al regalo in virtù dei problemi nell'approvvigionamento di nuovi device che il mercato potrebbe soffrire. Già oggi alcuni dispositivi Amazon hanno consegna rinviata di qualche settimana rispetto al momento dell'ordine, il che è emblematico di quel che potrebbe succedere nelle prossime settimane. Insomma: chi ha intenzione di mettere un Kindle o un Echo sotto l'albero di Natale, ha fin da oggi questa opportunità. Con l'esplosione degli ordini in occasione del Black Friday, quando sarà sdoganato il catalogo degli sconti, i prezzi non saranno più bassi di adesso e i tempi potrebbero invece essere molto dilatati. Irrimediabilmente dilatati, in alcuni casi.

Ecco perché il Black Friday è destinato in realtà a iniziare in anticipo, giocando in equilibrio tra un eccesso di domanda ed una possibile scarsità di offerta, nel tentativo di ottimizzare le tempistiche di vendita e distribuzione per accontentare tutti nel limite del possibile.