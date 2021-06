Il mini proiettore per gli Europei lo metti in tasca con questa offerta

Venerdì l'Italia scenderà in campo dando il via alla sua avventura agli Europei: avete preso in considerazione la possibilità di tifare seguendo le partite su un proiettore invece che su un televisore? Meglio ancora se “mini”, come quello proposto oggi al 20% di sconto con l'offerta lampo di Amazon.

Un mini proiettore in offerta lampo su Amazon

Commercializzato dal brand Artlii, offre un ampia gamma di porte per la connessione di fonti esterne: da pendrive e memorie a qualsiasi dispositivo HDMI. Il tutto in dimensioni davvero compatte: 12,4×8,3×4,6 centimetri e con un peso che si attesta a soli 250 grammi. Per tutte le altre informazioni far riferimento alla scheda del prodotto.

È in grado di proiettare immagini con diagonale fino a 60 pollici e può essere alimentato anche con un powerbank così come con un caricatore dello smartphone. Oggi è possibile acquistarlo (per sé o per fare un gradito regalo) al prezzo di soli 39,99 euro invece di 49,99 euro come da listino. Arriverà prima del fischio d'inizio: la spedizione è immediata e gratuita.