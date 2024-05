MINIMO STORICO per lo speaker wireless JBL GO 3

Approfitta dell’offerta di Amazon che in questo momento propone JBL GO 3 al suo prezzo minimo storico. Lo speaker wireless, dotato di connettività Bluetooth, è in sconto del 42% rispetto al listino ufficiale e lo puoi acquistare a un prezzo stracciato. Ecco perché conviene.

42% di sconto sullo speaker wireless JBL GO 3

Perfetto per ascoltare la musica in casa e fuori oppure in movimento, dispone della certificazione IP67 che assicura la sua resistenza all’acqua e alla polvere. Ha dimensioni compatte tanto da essere tascabile, ma la potenza del comparto audio integrato è più che sufficiente per le feste in giardino, in spiaggia o a bordo piscina, grazie anche alla tecnologia Pro Sound per bassi corposi. Il suo cordino permette di agganciarlo allo zaino o ad altro, per trasportarlo comodamente ovunque. Trovi tutte le altre informazioni nella scheda completa.

Al prezzo finale di soli 25,99 euro, nella colorazione Blu, JBL GO 3 è un affare da cogliere al volo, soprattutto in questo momento che vede arrivare la bella stagione e che ci vedrà trascorrere più tempo all’aperto. Lo sconto del 42%, mai così alto, è applicato in automatico.

Nella confezione, oltre allo speaker wireless, sono inclusi il cavo USB-C per la ricarica della batteria (l’autonomia arriva a 5 ore di riproduzione) e il manuale.

Se decidi di effettuare subito l’ordine, lo riceverai già entro domani direttamente a casa con la consegna gratuita. La vendita e la spedizione sono gestite direttamente da Amazon. Sono in offerta anche altre colorazioni, ma a 29,00 euro: Bianco, Blu e Rosa, Nero, Rosso e Verde. Poi c’è quella Rosa a 27,99 euro.