MISE fa il punto sulle startup innovative d'Italia

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la nuova versione del proprio report trimestrale sulle startup innovative nel paese (l’edizione precedente risale a febbraio), redatto in collaborazione con Unioncamere e InfoCamere. Un documento che fotografa la situazione al 31 marzo in Italia, nel bel mezzo di un momento certamente non semplice con la crisi sanitaria ed economica che si è fatta sentire anche per chi opera in questo ambito.

Startup innovative: il rapporto trimestrale del MISE

I dati più significativi riguardano un aumento pari al 3% (+324 unità) di quelle iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese. Segno positivo anche per il capitale sociale sottoscritto complessivamente rispetto a tre mesi prima (+60,1 milioni di euro, +10,3% in termini percentuali). In ripresa il capitale medio se confrontato con quello di fine 2019: 57.408 euro (+7,1%). Questi gli altri numeri che emergono dal rapporto.

Crescita della popolazione: 11.206 le startup iscritte, il 3,1% di tutte le società di capitali di recente costituzione;

distribuzione territoriale: la Lombardia ne ospita oltre un quarto (27,1%) con la provincia di Milano che arriva al 19,6%, mentre la maggiore densità si registra in Trentino-Alto Adige con il 5,3% di tutte le società costituite negli ultimi cinque anni;

forza lavoro: impiegano complessivamente più di 65.00 mila persone (almeno 50.00 mila sono soci), con il 17,5% fondate da under 35, mentre risultano sottorappresentate le imprese femminili (13,3%);

fatturato: sono soprattutto micro-imprese con un valore della produzione medio di poco inferiore a 169.00 euro;

investimenti e redditività: mostrano un’incidenza più elevata della media di società in perdita (51,9% contro 32,4% complessivo), ma al tempo stesso valori particolarmente positivi in termini di redditività e valore aggiunto.

Il grafico qui sopra mostra la crescita delle imprese che rientrano nella categoria registrata dal 2014 a oggi con dati relativi a dipendenti e soci. La versione completa del rapporto da 28 pagine con informazioni più dettagliate e approfondite è consultabile in formato PDF.