Missile russo distrugge un satellite, pericolo per la ISS

La Russia ha distrutto un suo satellite con un missile, creando migliaia di detriti in orbita terrestre bassa (LEO). Gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) hanno subito avviato le procedure di emergenza. Forti critiche sono arrivate dallo U.S. Space Command e dalla NASA. L'agenzia spaziale russa Roscosmos ha dichiarato che non c'è nessun pericolo per la ISS.

Lo U.S. Command ha comunicato che un missile DA-ASAT (Direct-Ascent Anti-Satellite) ha colpito e distrutto un vecchio satellite russo, creando oltre 1.500 detriti tracciabili e altre centinaia di migliaia di dimensioni più piccole. LeoLabs, un'azienda che monitora i detriti spaziali, ha confermato che si tratta del satellite Kosmos 1408, in orbita dal 1982. L'astrofisico di Harvard, Jonathan McDowell, ha calcolato che le orbite della ISS e dei detriti si incrociano ogni 93 minuti.

Here is the orbit of ISS (blue) compared to that of the Ikar No. 39L satellite (cover name Kosmos-1408) (magenta) and the part of the orbit where the crew have been warned of possible collisions with a debris field (red). This shows Kosmos-1408 is a plausible candidate pic.twitter.com/oGJtQxWxkV

Roscomos ha invece dichiarato che i detriti sono lontani dalla stazione spaziale. Senza fare riferimento all'accaduto, l'agenzia spaziale russa ha successivamente pubblicato un comunicato per sottolineare che la sicurezza degli astronauti rimane una priorità assoluta.

The @Space_Station crew is routinely performing operations according to the flight program.

The orbit of the object, which forced the crew today to move into spacecraft according to standard procedures, has moved away from the ISS orbit.

The station is in the green zone. pic.twitter.com/MVHVACSpmT

