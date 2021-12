Misura Internet 2021: la Rete accelera ancora

La navigazione degli italiani continua ad accelerare. Questa volta non si giunge alla conclusione attraverso la statistica, ma per mezzo di uno strumento empirico: AGCOM ha comunicato i dati risultanti dalla campagna Misura Internet 2021 che ha permesso di rilevare le performance della Rete durante il periodo agosto/novembre.

Questi i dati comunicati dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni:

Le elaborazioni complessive sulle reti dei tre operatori TIM, Vodafone e Wind Tre evidenziano prestazioni ovunque migliori rispetto alla campagna di misurazione dello scorso anno. Per le misure statiche, il valore medio della velocità in download risulta di circa 78 Mbps, il 15% in più rispetto allo scorso anno, mentre la velocità in upload risulta di circa 32 Mbps, con un aumento del 10%. Considerando le misure dinamiche urbane, invece, il valore medio della velocità in download risulta di circa 71 Mbps e di circa 29 Mbps in upload, con un incremento, rispettivamente, del 18%, e dell'11%.