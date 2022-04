Misuratore pressione Omron: grande offerta Amazon

Utile per eseguire il controllo della pressione arteriosa in completa autonomia a casa, Omron X2 Basic rileva anche la frequenza del battito cardiaco. Oggi è possibile acquistarlo su Amazon con il 40% di sconto rispetto al prezzo di listino grazie alle Offerte di Primavera.

Omron X2 Basic misura la pressione con un pulsante

La semplicità di utilizzo è tra i suoi punti di forza: c’è un solo pulsante che fa tutto. Non bisogna far altro che inserire il braccio nell’apposita fascia, premerlo e attendere pochi secondi che la misurazione giunga al termine. Il risultato è mostrato in modo chiaro sul grande display frontale. Ordinalo subito per approfittare dell’occasione prima che torni a prezzo pieno.

Come si legge nella descrizione completa di questo sfigmomanometro digitale, non serve collegarlo per il funzionamento, si alimenta con quattro batteria AA (incluse) che garantiscono un’autonomia molto elevata.

Oggi hai la possibilità di acquistare il misuratore di pressione Omron X2 Basic al prezzo finale di soli 23,99 euro, approfittando delle Offerte di Primavera disponibili su Amazon. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a casa in un solo giorno per gli abbonati Prime. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire per tutti coloro che hanno bisogno di mantenere sempre sotto controllo i propri parametri.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.