Fire TV Stick: tutti i modelli a PREZZO STRACCIATO

Quale occasione migliore delle Offerte di Primavera per trasformare il tuo televisore in una Smart TV di ultima generazione? Basta una spesa davvero piccola, grazie agli incredibili sconti proposti da Amazon sull’intera linea di dispositivi Fire TV Stick: si parte da soli 19,99 euro. Non bisogna far altro che collegarli alla porta HDMI, connetterli alla rete di casa e si è pronti.

Tutti i Fire TV Stick di Amazon in forte sconto

Nessun problema nemmeno per chi è solito affidarsi alle piattaforme per lo streaming della concorrenza: oltre a quella di Prime Video ci sono le app di Netflix, Disney+, NOW, Infinity, DAZN, RaiPlay e YouTube. Oggi trovi in sconto del 38% anche il modello con WiFi 6.

Ecco dunque tutti i modelli della linea proposti oggi in sconto.

Per tutti i dispositivi c’è la spedizione gratuita con disponibilità immediata. Se ne approfitti subito, a partire da domani potrai immergerti in un mondo di intrattenimento trasformando qualsiasi televisore in una smart TV: grazie alle Offerte di Primavera su Amazon, la spesa è davvero minima.

