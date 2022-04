Mini PC: a questo prezzo, Beelink U59 è un regalo

Chi è alla ricerca di un Mini PC potente e versatile per lavorare, studiare o per l’intrattenimento, oggi può prendere in considerazione il modello Beelink U59. Grazie alle Offerte di Primavera su Amazon il prezzo non è mai stato così basso.

Beelink U59: specifiche e caratteristiche del Mini PC

Diamo uno sguardo alle più importanti specifiche tecniche e caratteristiche integrate: processore Intel Celeron N5095 di undicesima generazione, GPU Intel HD Graphics 5500, 8 GB di RAM DDR4, SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati, WiFi dual band, Bluetooth, porte USB 3.0 Type-A e Type-C per la connessione delle periferiche, slot Ethernet e due uscite HDMI con supporto al 4K per le configurazioni multi-monitor. Lo puoi ordinare subito prima che la promozione scada.

Come riportato nella scheda del prodotto, il Mini PC ha preinstallato il sistema operativo Windows 10 Pro, ma il comparto hardware è pronto per supportare l’aggiornamento gratuito al più recente Windows 11, grazie alla licenza ufficiale Microsoft.

In questo momento hai la possibilità di acquistare Beelink U59 al prezzo finale di soli 239,92 euro invece di 309,90 euro come da listino, grazie alle Offerte di Primavera su Amazon. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a casa in un giorno: se ne approfitti subito, domani sarà sulla tua scrivania, pronto ad affiancarti nelle tue giornate davanti al monitor.

