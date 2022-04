Portatile Windows 10 super veloce e sottile: DOPPIO SCONTO

Un portatile Windows 10 ultra sottile e leggero dalle prestazioni elevate e con un ottimo rapporto qualità/prezzo? È la nostra proposta di oggi: Teclast F15S può essere tuo infatti all’eccezionale prezzo di 258€. Oltre ad uno sconto di 71€ applicato sul costo di listino, puoi ricevere una ulteriore promozione di 30€ grazie a questo coupon.

Tutto quello che devi fare, prima di metterlo nel carrello, è spuntare la casella “Applica Coupon 30€” che trovi sotto al prezzo. In questo modo riceverai il doppio sconto: grazie a Prime, il portatile ti verrà consegnato già domani!

Teclast F15S: il portatile Windows 10 super leggero e ultra sottile

Teclast F15 è dotato di un display IPS Full HD da 15.6 pollici, ha un peso complessivo di soli 1.8 KG e uno spessore di appena 7mm. Facilissimo da portare in giro grazie alla sua estrema leggerezza, non rinuncia comunque alla potenza e alle prestazioni.

Il processore è un Intel Celeron N4020 con una frequenza massima fino a 2.80GHz, affiancato da un chip grafico Intel UHD Graphics 500 Core, 6 GB di RAM LPDDR3 e 128 GB di disco rigido SSD. È possibile espandere la memoria tramite schede microSD grazie allo slot dedicato. Sorprendente la batteria: 38000 mWh per garantirti fino a circa 7 ore di durata in riproduzione video.

Sul fronte della connettività, troviamo il WiFi AC Dual Band con supporto 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, 2 porte USB 3.0, l’uscita mini-HDMI e il jack per cuffie ed auricolari. Il portatile viene fornito già con Windows 10 preinstallato: alla prima accensione dovrai preoccuparti quindi solo di una brevissima e semplice configurazione per essere pronto all’uso.

Corpo in metallo, cornice ultrasottile, una tastiera eccezionale e un touchpad dalla superficie ampia conferiscono a questo laptop anche un design moderno, di sicuro impatto. Il tutto completato dalla tecnologia di riconoscimento del palmo e il supporto alle gesture multi-dita.

Teclast F15 è la scelta perfetta per un compromesso ideale tra qualità e prezzo: solo 258€ per un portatile Windows 10 completo di tutto, veloce e ultra sottile. Ricordati di applicare il coupon prima di effettuare l’acquisto per ricevere il doppio sconto!

