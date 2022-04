AVM FRITZRepeater 3000 al prezzo minimo storico

Non il solito ripetitore WiFi: AVM FRITZ!Repeater 3000 è un dispositivo che garantisce una copertura ottimale del segnale, semplice da configurare e basato sull’impiego di tre bande distinte (due a 5 GHz e una a 2,4 GHz) per una gestione ottimale del traffico dati. La buona notizia? Oggi è disponibile al prezzo minimo storico su Amazon.

Molto più di un ripetitore WiFi: AVM FRITZ!Repeater 3000

Dotato di Mesh Repeating intelligente e di pulsante WPS per il collegamento istantaneo dei dispositivi, integra anche due porte LAN per chi preferisce la connessione cablata. Inoltre, è compatibile con tutti i router in commercio, anche quelli di marchi diversi. Lo puoi ordinare subito per non lasciarti sfuggire l’occasione.

Come riportato nella scheda del prodotto, integra il supporto a IPv4 e IPV6, un LED a più colori per mostrare in modo facilmente comprensibile la potenza del segnale e la crittografia WPA2 o WPA3 Transition Mode per la sicurezza. La velocità totale raggiunta arriva a 3000 Mbit/s. Le dimensioni sono compatte (8,8×18,4×3,6 cm), la potenza massima assorbita si attesta a 11,4 W (media 6 W).

In questo momento hai la possibilità di acquistare AVM FRITZ!Repeater 3000 al prezzo finale di soli 104 euro, in forte sconto rispetto al listino, con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio in un giorno gestita dalla logistica di Amazon. Se lo ordini subito, domani sarà a casa tua.

