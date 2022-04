Laptop Teclast con Intel Core e Windows 11: -81€

Chi è alla ricerca di un laptop economico, ma non vuol rinunciare alle prestazioni, oggi può puntare in direzione del modello Teclast TBOLT F15 Pro: grazie alle Offerte di Primavera è in forte sconto su Amazon. Come si può vedere da queste immagini, nulla è lasciato al caso nemmeno in termini di design, con un elegante e resistente telaio in metallo a racchiudere il comparto hardware.

Teclast TBOLT F15 Pro: forte sconto sul laptop

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: display con diagonale 15,6 pollici e risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), processore Intel Core i3-1005G1, GPU Intel UHD Graphic Ice Lake GT1, 12 GB di RAM, unità SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati, slot per la lettura di schede microSD, porte USB 3.0 e Type-C, jack audio da 3,5 mm, Ethernet, WiFi, Bluetooth, uscita HDMI e batteria capiente. Ordinalo subito per approfittare dell’occasione

Come riportato nella scheda del prodotto, il sistema operativo preinstallato è Windows 10 (con licenza ufficiale Microsoft), ma non manca la possibilità di effettuare l’aggiornamento gratuito al nuovo Windows 11 e a tutte le sue funzionalità inedite.

In questo momento hai la possibilità di acquistare Teclast TBOLT F15 Pro al prezzo finale di soli 548,99 euro invece di 539,99 euro come da listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un giorno: se ne approfitti subito, domani sarà sulla tua scrivania.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.