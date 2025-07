Monitor curvo da 34 pollici a soli 256€: l'AFFARE è KTC

È un’offerta a tempo e potrebbe andare sold out in fretta: KTC H34S18S è al suo prezzo minimo storico da quando è in vendita su Amazon. Si tratta del monitor curvo da 34 pollici con pannello ultrawide da 3440×1440 pixel e con frequenza di aggiornamento da 180 Hz. Adatto anche per il gaming (tempo di risposta ridotto a 1 ms), ha un rapporto di contrasto che arriva a 4.000:1 e il supporto alla tecnologia Adaptive Sync che elimina tearing e ghosting.

KTC H34S18S in offerta a tempo: monitor senza compromessi

La curvatura 1500R garantisce una visione immersiva e non manca nemmeno il sistema Eye Care con filtro per la luce blu e anti-sfarfallio, utili a proteggere la vista. L’ergonomia è un altro punto di forza: la base regolabile consente inclinazione, rotazione e regolazione in altezza, con supporto VESA per l’eventiale montaggio a parete. Grazie alle 4 porte video (2 DisplayPort 1.4 a 180 Hz e 2 HDMI 2.0 a 100 Hz), è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, inclusi PC, console e laptop. Nella confezione sono presenti un cavo DisplayPort e uno HDMI, per iniziare subito a sfruttarne tutte le potenzialità. Trovi tutti gli altri dettagli che cerchi nella scheda completa.

Non c’è nemmeno bisogno di attivare coupon o di inserire codici promozionali: lo sconto è automatico e porta il monitor KTC H34S18S al suo prezzo minimo storico di 256 euro. Il voto medio assegnato dai clienti Amazon che lo hanno già messo alla prova è 4,5/5.

È venduto dallo store ufficiale del marchio e spedito dall’e-commerce attraverso la sua rete logistica, con la consegna gratis in pochi giorni. Per l’eventuale restituzione con rimborso completo avrai a disposizione fino a due settimane dal ricevimento, ma sappiamo già che una volta acceso non vorrai più separartene.