Il monopattino Xiaomi tra le Offerte di Primavera

Quale momento migliore dell’inizio di bella stagione per comprare un monopattino elettrico? Meglio ancora se in forte sconto su Amazon, grazie alle Offerte di Primavera, come nel caso dello Xiaomi Mi Electric Scooter 3. Se lo acquisti subito, in pochi giorni sarà da te con spedizione gratuita.

Xiaomi Mi Electric Scooter 3 in forte sconto

Può raggiungere una velocità massima di 25 Km/h, la batteria integrata garantisce fino a 30 Km di autonomia grazie anche al sistema KERS per il recupero dell’energia cinetica. Tra gli altri punti di forza, i doppi freni a disco per il massimo della sicurezza. Ordinalo subito per approfittare dell’occasione.

Il corpo realizzato in lega di alluminio è pieghevole, così da poter essere facilmente trasportato in auto e sui mezzi di trasporto (pesa soli 13 Kg). Non mancano poi un display per visualizzare le informazioni di base come velocità e livello di carica, fari posizionati su tre lati e il Bluetooth per interfacciarsi con l’applicazione su smartphone. Puoi scegliere tra le colorazioni Gravity Gray (grigio) e Onyx Black (nero).

Oggi, in occasione delle Offerte di Primavera su Amazon, hai la possibilità di acquistare Xiaomi Mi Electric Scooter 3 al prezzo finale di soli 379,99 euro invece di 449,99 euro come da listino con lucchetto incluso.

