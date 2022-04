Offerte di Primavera: il laptop BMAX Y13

Non è un laptop come tutti gli altri: a rendere unico BMAX Y13 è il suo design, progettato nel nome della versatilità. Oggi è protagonista tra le Offerte di Primavera su Amazon, in forte sconto rispetto al prezzo di listino. Lo schermo tattile permette di utilizzarlo anche in modalità tablet-

Il laptop BMAX Y13 tra le Offerte di Primavera su Amazon

Diamo uno sguardo a quelle che sono le sue specifiche tecniche e caratteristiche più importanti: display touch da 13,3 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), processore Intel N4120, GPU Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati, WiFi Bluetooth, Bluetooth, webcam con microfono, altoparlanti, autonomia elevata e un’ampia gamma di porte per la connettività tra cui due USB-C. Ordinalo subito per non lasciarsi sfuggire l’occasione

Come si legge nella scheda del prodotto, il sistema operativo preinstallato è Windows 10 con licenza ufficiale Microsoft. È così garantita la ricezione puntuale di tutti gli aggiornamenti con funzionalità inedite e patch di sicurezza.

In questo momento, hai la possibilità di allungar ele mani sul laptop touch BMAX Y13 al prezzo finale di soli 330,65 euro grazie alla promozione resa disponibile oggi su Amazon: si tratta di un’offerta lampo, accessibile per poche ore e fino all’esaurimento delle unità in promozione. Se ne approfitti e lo compri subito, domani sarà sulla tua scrivania.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.