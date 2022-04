Offerte Primavera: Lexar, pendrive USB-C 128 GB

Tanto spazio a disposizione per archiviare i dati, design con rotazione a 360 gradi e due slot di connessione per ogni esigenza: la pendrive da 128 GB della serie Lexar JumpDrive è l’ultima di cui avrai mai bisogno. La buona notizia è che può essere subito tua approfittando di uno sconto interessante su Amazon in occasione delle Offerte di Primavera.

Lexar JumpDrive: 128 GB in tasca (e in offerta)

La trasmissione dei file avviene su standard USB 3.2 con velocità fino a 100 MB/s così da ridurre al minimo le attese. Tra i punti di forza, la possibilità di agganciarla al portachiavi, contando su un solido involucro in lega di zinco che protegge il contenuto da urti accidentali e sollecitazioni di ogni tipo. La puoi ordinare subito per non lasciarti sfuggire la promozione

È adatta a ogni dispositivo, grazie al doppio connettore USB-C e USB-C. Risulta dunque compatibile con i computer, gli smartphone, i tablet, i televisori, i lettori multimediali ecc. Trovi tutte le altre informazioni nella scheda del prodotto.

In questo momento, grazie alle Offerte di Primavera su Amazon, la pendrive USB 3.2 da 128 GB della linea Lexar JumpDrive può essere tua al prezzo finale di soli 22,09 euro. La disponibilità è immediata con spedizione gratuita a domicilio in un giorno per gli abbonati Prime.

