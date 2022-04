Chelsea - Real Madrid: guardala in streaming gratis

Da una parte i campioni in carica, dall’altra la squadra che per più volte nella storia ha alzato il trofeo: Chelsea – Real Madrid è il quarto di finale di Champions League che sa già di match importante per l’assegnazione del titolo. Lo puoi guardare in streaming gratis su Prime Video.

Guarda in streaming gratis Chelsea – Real Madrid

La piattaforma Amazon detiene i diritti di esclusiva per la trasmissione dell’incontro. L’appuntamento con il fischio d’inizio è fissato per le ore 21:00 di mercoledì 6 aprile, ma come sempre sarà anticipato da un ampio prepartita con ospiti, opinionisti di lusso e analisi tattiche. Per seguire tutta la serata basta un account Prime.

La telecronaca in italiano è affidata alla voce esperta di Sandro Piccinini, affiancato dal commento di Massimo Ambrosini e da i collegamenti da bordocampo con Alessandro Alciato e Alessia Tarquinio. Protagonisti di Chelsea – Real Madrid su Prime Video anche big del calcio come Diego Milito, Gianfranco Zola e Patrice Evra, quest’ultimo già capace di rivelarsi una scheggia impazzita durante le dirette.

Difficile azzardare un pronostico, anche se i bookmaker danno favoriti i Blues di mister Tuchel che disputeranno la gara nello stadio di casa. Attenzione però alla corrazzata di Ancelotti, già capace negli ottavi di eliminare il PSG ribaltando un risultato che sembrava ormai acquisito. Segui tutte le emozioni di questo quarto di finale in diretta streaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.