Xiaomi Mi Smart Band 6: ti alleni e paghi contactless, a soli 41€

Xiaomi Mi Smart Band 6 è la nuova versione dello Smart Band del produttore cinese che introduce per la prima volta anche l’NFC integrato. Grazie a questa novità potrai effettuare pagamenti contactless in modo semplice, veloce e sicuro. Non ti rimane dunque di approfittare dell’offerta, che ti permette di acquistarlo a 41,99€, per uno sconto del 24% sul prezzo di listino.

Xiaomi Mi Smart Band 6: fitness e ora pagamenti contactless a portata di…polso!

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC include tutte le funzioni tipiche di questa gamma di dispositivi indossabili. Dal display AMOLED da 326ppi e 1.56 pollici è possibile controllare facilmente messaggi di testo, chiamate e notifiche, oltre a gestire rapidamente le opzioni legate alla salute.

Con il tracciamento SpO2 sei in grado di rilevare il livello di saturazione di ossigeno nel sangue, oltre a seguire esercizi di respirazione e monitorare e registrare i tuoi periodi di ovulazione. Il dispositivo riconosce automaticamente tra 6 modalità di fitness: corsa all’aperto, tapis roulant, vogatore, ellittica, camminata e ciclismo. Trenta modalità di allenamento ti permettono di registrare il battito cardiaco e le calorie bruciate.

Dal design riconoscibile, grazie a bordi tagliati con precisione e alla forma classica, Mi Smart Band 6 è resistente all’acqua fino a 50 metri, rendendolo adatto anche per il nuoto.

E la grande novità, come detto, è la connettività NFC integrata. Ti basta avvicinare il device ad un terminale che supporta il circuito Mastercard per eseguire in modo rapido e sicuro pagamenti contactless tramite le tue carte di credito, debito o prepagate. A completare il quadro, la totale compatibilità con Alexa, con cui potrai dialogare attraverso il microfono.

Xiaomi Mi Smart Band 6 è un device economico, dal design accattivante e utile per innumerevoli funzioni. Ora anche con NFC, non ti rimane che approfittare di questa offerta eccezionale: appena 41,99€, per un piccolo smartwatch che non ti deluderà.

