Decoder TV multifunzione: a questo prezzo è must have

Oltre diecimila recensioni positive scritte da clienti soddisfatti sono una garanzia assoluta di qualità: Edision PICCO T265+ è un decoder TV multifunzione che ha dalla sua caratteristiche evolute e semplicità d’uso. Oggi merita una segnalazione su queste pagine poiché si trova al prezzo minimo storico su Amazon grazie alle Offerte di Primavera.

Edision PICCO T265+: il must have dei decoder

Oltre a sintonizzare il televisore su tutti i canali del nuovo digitale terrestre grazie al supporto delle tecnologie più recenti (HEVC Main10, H.265, MPEG-4 ecc.) può all’occorrenza trasformarsi in un lettore lettore multimediale per riprodurre video, immagini e musica. ancora, collegando un adattatore WiFi è possibile accedere allo streaming di YouTube, alle previsioni meteo e agli aggiornamenti software. Ordinalo subito prima dell’inevitabile sold out.

Ogni operazione è controllata dal telecomando 2-in-1 incluso. Il formato di uscita video è 1080p (corrispondente alla risoluzione Full HD). Inoltre, come si legge nella scheda del prodotto, Eidion PICCO T265+ ha menu con interfaccia in italiano.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il decoder al prezzo di soli 21,90 euro invece di 29,90 euro approfittando di uno sconto del 27% messo a disposizione dalle Offerte di Primavera su Amazon. La spedizione è gratuita e immediata per gli abbonati Prime: se lo compri subito, domani sarà collegato al tuo televisore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.