 Tastiera Logitech a 11 euro: TUTTO VERO, è il modello K120
Logitech K120 in sconto su Amazon è l'affare del giorno per chi cerca una tastiera affidabile, precisa ed ergonomica: eccola in offerta.
Logitech K120 in sconto su Amazon è l'affare del giorno per chi cerca una tastiera affidabile, precisa ed ergonomica: eccola in offerta.

C’è uno sconto su Amazon dedicato a Logitech K120 che porta la tastiera al suo minimo storico di 11,32 euro. Un prezzo davvero stracciato, considerando l’affidabilità del brand e la qualità che da sempre caratterizza i suoi articoli. La periferica è ideale per chi trascorre le proprie giornate di fronte al monitor, per lavoro o altro: dalla navigazione online allo studio. Approfittane prima di un sold out che potrebbe essere dietro l’angolo.

Logitech K120 in sconto su Amazon: eccola

È un modello cablato con connessione USB, pensato per un utilizzo prolungato in ufficio grazie a tasti silenziosi e al profilo ribassato, con tastierino numerico e tasti funzione di dimensioni standard. Ha un design sottile e resistente agli schizzi, unito ai piedini pieghevoli inclinabili e ai tasti durevoli fino a 10 milioni di battute, per assicurare comfort e longevità. I caratteri bianchi ben visibili facilitano la lettura, mentre l’installazione è immediata, senza necessità di driver o software aggiuntivi. Compatibile con PC, laptop e dispositivi mobile, offre prestazioni affidabili e una garanzia hardware limitata di 3 anni. È una soluzione pratica e robusta per chi cerca una periferica tradizionale e semplice, funzionale e resistente, adatta a postazioni di lavoro stabili e a chi privilegia la digitazione precisa e confortevole. Trovi altre informazioni nella scheda del prodotto.

Se hai un abbonamento Prime attivo, per te c’è anche la consegna gratis in un giorno. È venduta e spedita da Amazon, senza intermediari. Il voto medio assegnato da più di 3.700 recensioni pubblicate sull’e-commerce è 4,6/5.

Logitech K120 Tastiera Cablata, Layout ‎Spagnolo Qwerty

Grazie all’offerta in corso puoi acquistare la tastiera Logitech K120 al prezzo stracciato di soli 11,32 euro. Attenzione al possibile sold out: farà gola a molti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 13 ago 2025

Davide Tommasi
13 ago 2025
