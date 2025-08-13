Tastiera Logitech a 11 euro: TUTTO VERO, è il modello K120

C’è uno sconto su Amazon dedicato a Logitech K120 che porta la tastiera al suo minimo storico di 11,32 euro. Un prezzo davvero stracciato, considerando l’affidabilità del brand e la qualità che da sempre caratterizza i suoi articoli. La periferica è ideale per chi trascorre le proprie giornate di fronte al monitor, per lavoro o altro: dalla navigazione online allo studio. Approfittane prima di un sold out che potrebbe essere dietro l’angolo.

Logitech K120 in sconto su Amazon: eccola

È un modello cablato con connessione USB, pensato per un utilizzo prolungato in ufficio grazie a tasti silenziosi e al profilo ribassato, con tastierino numerico e tasti funzione di dimensioni standard. Ha un design sottile e resistente agli schizzi, unito ai piedini pieghevoli inclinabili e ai tasti durevoli fino a 10 milioni di battute, per assicurare comfort e longevità. I caratteri bianchi ben visibili facilitano la lettura, mentre l’installazione è immediata, senza necessità di driver o software aggiuntivi. Compatibile con PC, laptop e dispositivi mobile, offre prestazioni affidabili e una garanzia hardware limitata di 3 anni. È una soluzione pratica e robusta per chi cerca una periferica tradizionale e semplice, funzionale e resistente, adatta a postazioni di lavoro stabili e a chi privilegia la digitazione precisa e confortevole. Trovi altre informazioni nella scheda del prodotto.

Se hai un abbonamento Prime attivo, per te c’è anche la consegna gratis in un giorno. È venduta e spedita da Amazon, senza intermediari. Il voto medio assegnato da più di 3.700 recensioni pubblicate sull’e-commerce è 4,6/5.

Grazie all’offerta in corso puoi acquistare la tastiera Logitech K120 al prezzo stracciato di soli 11,32 euro. Attenzione al possibile sold out: farà gola a molti.