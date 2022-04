Digiarty MacX DVD Ripper Pro è in offerta a soli 34€

MacX DVD Ripper Pro è uno dei software ripper DVD per Mac più conosciuti ed acquistati e adesso può essere tuo con uno sconto eccezionale. Ancora per poco tempo, infatti, puoi ottenere la licenza a vita all’ eccezionale prezzo di 34,95€, praticamente a metà rispetto il costo originale di 62,95€.

Puoi pagare con carta di credito, PayPal o bonifico bancario potendo usufruire, nel caso ne avessi bisogno, di una garanzia soddisfatti o rimborsati valida per 30 giorni.

MacX DVD Ripper Pro: il miglior DVD Ripper per Mac

MacX DVD Ripper Pro ti permette di fare il backup e il rip dei tuoi DVD su Mac potendo convertire il file finale audio e video in tantissimi formati, compresi DVD a MP4, H.264, HEVC, MOV, M4V, FLV, MPEG4, AVI, QT, MP3 e altri ancora. Puoi contare su più di 350 profili preimpostati, per darti la possibilità di riparare qualsiasi DVD, anche quelli criptati, bypassando ogni protezione per la copia. Con questo programma, otterrai una copia 1:1 dall’immagine originale per ripararti da problemi, danni o perdita di informazioni.

Il software di Digiarty supporta la tecnologia Hyper-Threading, che sfrutta la conversione e l’elaborazione multi-core CPU su Mac per accelerare il processo di ripping in modo drastico, senza perdere la qualità. Grazie alla funzione avanzata “Esegui in Safe Mode”, abbinata all'”Acceleratore Avanzato deinterlacciamento” potrai inoltre migliorare la conversione e l’effetto finale del video.

Il programma risulta utile quindi per molteplici funzioni: riparare DVD danneggiati, guardare il tuo film su iTunes, QuickTime Player o su dispositivi portatili Apple, ma anche su dispositivi differenti. Gli oltre 350 profili presenti permettono infatti ti offrirti una perfetta soluzione che funzioni anche con device Android, Microsoft, Xbox e altri ancora.

Potrai modificare ogni video che vorrai grazie alle funzioni “Taglia”, “Raccogli”, “Unisci” e di inserimento dei sottotitoli, in modo da personalizzare ulteriormente l’esperienza d’uso dei tuoi DVD.

Approfitta quindi di questa offerta a tempo limitato: MacX DVD Ripper Pro può essere tuo a soli 34,95€, con una licenza che sarà tua per sempre. La promozione è disponibile ancora per poco, quindi ti consigliamo di affrettarti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.