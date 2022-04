NOW Smart Stick e 3 mesi di abbonamento: PREZZO FOLLE

Un dispositivo per lo streaming e tre mesi di abbonamento per guardare senza limiti film e serie TV, con uno sconto che solo le Offerte di Primavera su Amazon possono mettere a disposizione: stiamo parlando del NOW Smart Stick con il pass trimestrale Cinema o Entertainment proposto al prezzo minimo storico.

Intrattenimento senza limii: NOW Smart Stick e abbonamento a -50%

È sufficiente inserire il device nello slot HDMI del televisore e si è pronti per pellicole, episodi e show. Alcuni esempi? Ci sono Dune, Space Jam New Legends, ma anche e And Just Like That, Sex and the City, Euphoria, Pechino Express La Rotta dei Sultani, Alessandro Borghese 4 Ristoranti e molto altro ancora. Non manca poi la possibilità di accedere ad altre piattaforme come i Netflix, Prime Video, Disney+ e YouTube attraverso le loro applicazioni ufficiali. Ordinalo subito prima che torni a prezzo pieno.

Come si legge nella descrizione completa, ogni operazione può essere controllata dal comodo telecomando in dotazione (le pile sono incluse).

In questo momento hai la possibilità di acquistare NOW Smart Stick con tre mesi di abbonamento al pacchetto Cinema o Entertainment al prezzo finale di soli 14,99 euro invece di 29,99 euro come da listino. Se ne approfitti subito, lo riceverai domani a casa con spedizione gratuita, così da poterti immergere nei film e nelle serie TV disponibili nel catalogo.

