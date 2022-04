MSI Cubi 5: SCONTO ENORME sul Mini PC (-270€)

Non tutti i Mini PC sono uguali: MSI Cubi 5 merita una citazione per l’affidabilità del brand che lo propone e per il fatto che oggi si trova in forte sconto di ben 270 euro rispetto al prezzo di listino. Tutto merito delle Offerte di Primavera su Amazon che lo rendono un’opportunità da cogliere al volo prima dell’inevitabile sold out.

MSI Cubi 5: specifiche e caratteristiche del Mini PC

Diamo uno sguardo alle sue specifiche tecniche per meglio capire la natura del dispositivo: processore Intel Core i5-10210U, 8 GB di RAM DDR4, unità SSD M.2 da 512 GB per lo storage, WiFi dual band, Bluetooth, cinque porte (2.0 e 3.2), una USB-C, due jack audio, uscite video HDMI e DisplayPort con supporto alla risoluzione 4K e alle configurazioni multi-monitor, slot Ethernet, possibilità di espansione, supporto per power switch esterno e predisposizione per montaggio VESA dietro allo schermo. Puoi approfittare subito dell’occasione prima che scada la promo.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home, come si legge nella descrizione completa. La licenza ufficiale Microsoft garantisce la possibilità di accedere a tutti gli aggiornamenti rilasciati, con nuove funzionalità e patch di sicurezza per mantenere i dati sempre protetti.

In questo esatto momento hai la possibilità di allungare le mani su MSI Cubi 5 al prezzo finale di 629,99 euro invece di 899,99 euro come da listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un giorno gestita dalla logistica Amazon: se approfitti subito dell’offerta, domani sarà sulla tua scrivania, pronto a diventare un alleato quotidiano per la produttività, per lo studio e per l’intrattenimento.

