Mobile POS di Nexi: nessun costo fisso e commissioni azzerate per i piccoli pagamenti

Un POS a canone zero consente di eliminare i costi fissi per il possesso e l’uso del POS. Si tratta di una soluzione che può rappresentare la scelta ideale per moltissimi esercenti che hanno la necessità di ottenere un nuovo POS per accettare i pagamenti.

Scegliendo Mobile POS di Nexi è possibile ottenere un POS a canone zero. Questa soluzione prevede una commissione unica, pari all‘1,89% dell’importo transato per tutti pagamenti accettati con PagoBancomat e carte europee. Non sono previsti commissioni fisse per i pagamenti. Da notare che fino a fine 2024 è previsto l’azzeramento delle commissioni per i piccoli pagamenti (fino a 10 euro).

Per richiedere Mobile POS di Nexi è sufficiente raggiungere il sito ufficiale. La promozione prevede un contributo di attivazione di 29 euro una tantum con la possibilità, per chi sceglie Nexi, di ricevere il Mobile POS senza alcun canone e senza costi aggiuntivi.

Mobile POS di Nexi: la soluzione giusta a canone zero

Scegliere Mobile POS consente di ottenere un POS a canone zero e con commissioni pari a 1,89%, senza ulteriori costi aggiuntivi per i pagamenti. La promozione, come detto, prevede un contributo di attivazione di 29 euro una tantum.

Con la promozione di Nexi è possibile beneficiare dell’iniziativa Micropagamenti che consente l’azzeramento delle commissioni sui pagamenti fino a 10 euro. Quest’iniziativa è valida fino al 31 dicembre 2024. C’è poi il credito di imposta del 30% sull’importo delle commissioni.

Da non sottovalutare, inoltre, sono i vari servizi aggiuntivi proposti da Nexi come il servizio Pay by Link per accettare pagamenti inviando un link via SMS, e-mail oppure social oltre all’app Nexi Business, disponibile anche via web, per monitorare il funzionamento del POS, le transazioni e tutti gli altri aspetti legati al suo utilizzo.

La promozione dedicata a Mobile POS di Nexi è valida solo per un breve periodo. Per richiedere subito il POS è sufficiente seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.