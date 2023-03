Mobile POS Nexi: risparmia sull'attivazione con questa offerta limitata

Il futuro è digitale e questo significa che anche il mondo degli acquisti sta cambiando rapidamente. Per questo motivo, è essenziale che tutte le attività si adattino alle nuove tecnologie e siano in grado di accettare pagamenti digitali in modo facile, veloce e soprattutto sicuro. La soluzione che fa per te è Mobile POS di Nexi, che rappresenta la scelta ideale per liberi professionisti, attività in mobilità e piccoli commercianti. Grazie a Mobile POS, potrai offrire ai tuoi clienti un’esperienza di pagamento digitale semplice ed efficiente, senza dover pagare alcun canone mensile.

Inoltre, grazie al design compatto e leggero di Mobile POS, potrai portarlo con te ovunque tu vada, rendendolo perfetto per attività in movimento, per offrire servizi di consegna e pagamento a domicilio, o semplicemente per avere sempre a portata di mano un sistema di pagamento affidabile e sicuro. E non è tutto: al momento, tutti i nuovi utenti Nexi potranno usufruire di un prezzo scontato sull’attivazione di Mobile POS – che diventa così soltanto 19 euro una tantum – grazie alla speciale promozione a tempo limitato in corso.

Un terminale senza costi fissi? C’è Mobile POS

Il terminale proposto da Nexi è piccolo, leggero e dotato di un design innovativo, con schermo a colori e tastiera retroilluminata. Grazie alla sua connettività Bluetooth, basterà abbinarlo all’applicazione gratuita Nexi Mobile POS per gestire gli incassi, visualizzare le transazioni, effettuare storni e molto altro. Mobile POS offre un’ampia gamma di opzioni di pagamento, tra cui carte di credito dei principali circuiti (incluso PagoBANCOMAT), smartphone, wearable e Pay-by-link (per ricevere pagamenti a distanza), per soddisfare le esigenze di tutti i clienti.

Ma non è solo la comodità a farne un’opzione interessante: dal punto di vista economico, Mobile POS di Nexi ti permette di risparmiare molto. Non ci sono canoni mensili o annuali da pagare, solamente acquisto e tariffa di attivazione una tantum – ora in sconto a soli 19 euro grazie alla promozione – e una commissione fissa per transazione di soli 1,89 euro. Inoltre, se scegli di aderire alla promozione micropagamenti, puoi azzerare tutte le commissioni sotto i 10 euro fino al 31 dicembre 2023.

Non è necessario aprire un conto specifico: basta avere un conto corrente in Italia e inserire le proprie coordinate per ricevere gli importi, che saranno accreditati entro il giorno lavorativo successivo alla data dell’incasso. Se vuoi un’opzione di pagamento semplice, conveniente e adatta a tutte le esigenze, Mobile POS di Nexi è ciò che fa per te: approfitta della promozione a tempo limitato per ottenere uno sconto sul costo di attivazione del terminale e inizia subito a ricevere pagamenti digitali in tutta semplicità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.