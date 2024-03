Mondly: cambia il modo di imparare le lingue con la Realtà Aumentata

Con l’avvento delle tecnologie digitali, l’ambito dell’educazione linguistica ha subito una trasformazione significativa. Mondly offre un esempio emblematico di come l’apprendimento delle lingue si sia evoluto. Con corsi in 41 lingue diverse e l’impiego di strumenti come la realtà aumenta e realtà virtuale, questa piattaforma si distingue per il suo approccio innovativo.

Caratteristiche e funzionalità

Mondly offre un’ampia scelta di corsi di lingue, con oltre 1000 combinazioni linguistiche che permettono agli studenti di apprendere partendo dalla loro madre lingua. Le lezioni includono una varietà di argomenti, vocabolario, esercizi di conversazione, oltre a strumenti grammaticali e tabelle di coniugazione. La piattaforma utilizza anche lezioni quotidiane per incoraggiare la pratica regolare, gli studenti possono concentrarsi su frasi di uso comune, ascoltare madrelingua per una pronuncia impeccabile, e praticare conversazioni reali tramite un Chatbot avanzato con riconoscimento vocale.

Esperienze immersive e apprendimento per bambini

La piattaforma offre esperienze immersive attraverso Mondly AR e Mondly VR, replicando situazioni di vita reale per un apprendimento più coinvolgente. Inoltre, Mondly Kids è progettata specificamente per i bambini e integra giochi per imparare nuove lingue in modo divertente e interattivo.

Mondly nel contesto aziendale

Mondly si estende anche al contesto aziendale con “Mondly by Pearson for Business”, proponendo soluzioni linguistiche per ambienti di lavoro multilingue. Questa estensione suggerisce un tentativo di adattare le tecniche di apprendimento delle lingue alle esigenze specifiche delle aziende.

Piani e prezzi

Con l’offerta attuale, Mondly è disponibile con tre diverse opzioni di abbonamento:

1 mese per 1 lingua: 9,99 €

1 anno per 1 lingua: 47,99 €

Accesso a vita per 41 lingue: 89,99 € (con uno sconto del 95% dalla tariffa originale di 1999,99 €)

Per conoscere l’offerta completa di Mondly clicca qui.