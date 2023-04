Mondly in offerta: 41 corsi di lingua, accesso a vita a meno di 90€

Sei pronto per un’avventura che ti cambierà la vita? Imparare una nuova lingua è un’esperienza unica che dovresti provare almeno una volta, e non c’è modo migliore per farlo che con Mondly – l’app di apprendimento delle lingue straniere premiata come “App dell’anno” da Facebook e “Migliore nuova app” da Apple.

Con oltre cento milioni di download, Mondly è la piattaforma tra le più innovative del settore, che ti permette di imparare a parlare come un vero madrelingua attraverso esercizi incentrati sulla conversazione, riconoscimento vocale e realtà aumentata. Ma la vera sorpresa? Ora puoi ottenere l’accesso a vita a tutte le lingue disponibili su Mondly con uno sconto di oltre 1.000 euro grazie alla promozione primaverile in corso.

Come funziona Mondly, in breve

Con Mondly avrai accesso a ben 41 lingue diverse, dalle più comuni alle meno conosciute. La piattaforma sfrutta tecniche di gamification per aiutarti a raggiungere tutti i tuoi obiettivi linguistici in modo rapido e divertente, senza perdere la qualità dei contenuti.

Come funziona un corso Mondly? Imparerai le frasi anziché le singole parole, avrai l’opportunità di ascoltare madrelingua professionisti per acquisire una pronuncia impeccabile, e potrai esercitarti in conversazioni reali grazie al chatbot dotato di riconoscimento vocale e ai corsi in realtà aumentata. Infine, memorizzerai le informazioni utilizzando un sistema di ripetizione unico.

Non perdere questa opportunità. Acquista ora il pacchetto lifetime di Mondly a soli 89,99 euro, invece di 1.999,99 euro, e avrai accesso a tutte le lezioni, i quiz e le sfide del corso per tutta la vita, senza costi aggiuntivi nascosti. Imparerai così molto più velocemente e senza lo stress di lezioni noiose e pesanti, grazie al sapiente mix tra apprendimento incentrato sulla conversazione, tecniche di riconoscimento vocale e lezioni di ridotte dimensioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.