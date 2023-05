Mondly, l'app dell'anno per le lingue offre uno sconto del 96%

Con l’arrivo della primavera, molti sono alla ricerca di nuove esperienze e sfide da affrontare. Perché non scegliere di imparare una nuova lingua? Ci sono molte opzioni disponibili online, come corsi, applicazioni e video tutorial, ma una piattaforma in particolare si distingue dalle altre. Si chiama Mondly, e non è solo stata premiata come “App dell’anno” da Facebook e “Migliore nuova app” da Apple, ma ha anche superato i cento milioni di download.

Mondly è una piattaforma di apprendimento linguistico unica nel suo genere. Combina esercizi incentrati sulla conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in Realtà Aumentata per aiutare gli utenti a parlare nuove lingue come fossero madrelingua. Ma ciò che la rende ancora più speciale è il fatto che offre ben 41 lingue diverse tra cui scegliere, dalla lingua inglese al francese, spagnolo, giapponese, coreano e molte altre.

Ecco la novità: Mondly offre ora un accesso a vita a tutti i corsi di lingua con uno sconto di oltre 1.000 euro. Questa è un’opportunità unica per coloro che desiderano imparare una nuova lingua. La piattaforma utilizza strategie di gamification per rendere l’apprendimento divertente e coinvolgente, ma allo stesso tempo efficace e di alta qualità.

Scienza neurale e tecnologia alla base di Mondly

Con Mondly, non si impara una nuova lingua solo perché si deve, ma perché si vuole. La piattaforma si basa su una solida scienza neurale e tecnologie all’avanguardia per offrire un’esperienza di apprendimento linguistico senza precedenti. Utilizzando strategie incentrate sulla conversazione, il riconoscimento vocale e le lezioni di ridotte dimensioni, gli utenti possono acquisire fluidità nel parlato più velocemente, indipendentemente dal loro livello di conoscenza della lingua.

Inoltre, Mondly offre oltre 300 lezioni distribuite su 50 argomenti, lezioni giornaliere, quiz settimanali e sfide mensili, per mettere alla prova le proprie abilità e migliorare l’apprendimento linguistico. La piattaforma utilizza un sistema di ripetizione unico nel suo genere per aiutare gli utenti a memorizzare le informazioni in modo più efficace.

In definitiva, la primavera è il momento giusto per iniziare a inseguire i propri obiettivi linguistici e Mondly è la scelta perfetta per farlo. Con uno sconto del 96% sull’acquisto del piano Premium, questa è un’opportunità da non perdere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.