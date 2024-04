Mondly, l'ecosistema completo per imparare le lingue: 95% di sconto

Il mondo è sempre più connesso e multiculturale. Un’interconnessione crescente: imparare nuove lingue diventa, dunque, una questione quasi impellente. Ecco perché la promozione lanciata da Mondly è un’occasione da non perdere: ottieni l’accesso A VITA a ben 41 lingue straniere, con uno sconto del 95%. Il prezzo è di soli 99,99 euro anziché 1999,99.

Offerta Mondly: perché è un’opportunità imperdibile

Mondly non è solo un’app di apprendimento delle lingue, è un ecosistema completo che unisce tecnologia avanzata con metodologie didattiche innovative. Con più di 125 milioni di download, Mondly è riconosciuta per la sua efficacia nel rendere l’apprendimento delle lingue non solo efficace, ma anche divertente e coinvolgente.

Oltre all’applicazione Mondly principale, con l’acquisto a vita otterrai anche l’accesso gratuito a Mondly AR e Mondly Kids, aggiungendo un’ulteriore dimensione di coinvolgimento e apprendimento interattivo. A ciò si aggiunge il metodo di apprendimento Mondly ormai comprovato: la piattaforma, infatti, si basa su una solida scienza neurale e utilizza tecnologie all’avanguardia per accelerare il processo di apprendimento.

Di quali strumenti parliamo? Ad esempio il chatbot con riconoscimento vocale, il sistema collaudato di ripetizione che ti aiuta a memorizzare le informazioni rapidamente e la presenza di collaboratori madrelingua professionisti, in grado di trasmetterti pronunce e accenti assolutamente naturali. Inoltre, Mondly permette ai propri utenti di seguire le lezioni in qualsiasi lingua, così da facilitare l’accesso anche a chi non parla italiano o inglese.

Per un periodo di tempo limitato, puoi ottenere l’accesso completo al sistema di apprendimento linguistico di alta qualità offerto da Mondly, scontato del 95%: invece di pagare 1999,99 euro, pagherai soltanto 99,99 euro – una tantum – per tutti i 41 corsi di lingua A VITA, a cui si aggiungono anche le due applicazioni Mondly AR e Mondly Kids incluse gratuitamente.