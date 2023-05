Mondly rilancia la promo: torna il 95% di sconto sull'accesso a vita

Se ti sei perso le promozioni precedenti, non preoccuparti: sei ancora in tempo per ottenere oltre 1.000 euro di sconto sull’accesso a vita a Mondly, una piattaforma unica nel suo genere che ti farà sentire come un vero e proprio madrelingua. Immergiti in un mare di possibilità con Mondly: un’app che ha conquistato il titolo di “App dell’anno” da Facebook e “Migliore nuova app” da Apple. Con oltre cento milioni di download, Mondly combina esercizi di conversazione coinvolgenti, riconoscimento vocale all’avanguardia e lezioni in Realtà Aumentata per farti padroneggiare nuove lingue in pochissimo tempo.

In più, Mondly è l’unica piattaforma che ti offre ben 41 lingue diverse tra cui scegliere. Che tu voglia imparare l’inglese, il francese, lo spagnolo, il giapponese, il coreano, il turco o molte altre lingue affascinanti, Mondly ha sicuramente quello che fa per te. Per un periodo di tempo limitato, la piattaforma ha rilanciato la speciale promozione che ti permette di accedere per sempre a tutti i suoi contenuti, con uno sconto pari al 95%.

Cosa otterrai con l’accesso a vita Mondly

Grazie a una solida scienza neurale e tecnologie all’avanguardia, Mondly ti offre un’esperienza di apprendimento linguistico senza precedenti. Imparerai in modo più rapido, senza sentirti sopraffatto dai corsi e dalle lezioni. Con Mondly, non imparerai una nuova lingua perché devi farlo, ma perché lo vorrai.

Ma cosa rende Mondly così straordinario? La piattaforma utilizza strategie di gamification per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi linguistici nel minor tempo possibile, senza compromettere la qualità.

Ti concentrerai sulle frasi invece delle singole parole, imparando a formare frasi e partecipare a conversazioni in un batter d’occhio, ascolterai madrelingua professionisti che lavorano con Mondly, offrendoti pronunce impeccabili e accenti naturali, avrai anche l’opportunità di esercitarti in conversazioni reali grazie a un chatbot all’avanguardia con riconoscimento vocale e corsi esclusivi in Realtà Aumentata e memorizzerai le informazioni in modo efficace grazie a un sistema di ripetizione unico nel suo genere.

A differenza di molte altre app linguistiche, con Mondly puoi iniziare l’apprendimento da qualsiasi delle 41 lingue disponibili, inclusa la tua lingua madre. L’offerta Lifetime offre tutto il pacchetto completo fornito da Mondly, che include oltre 300 lezioni, quiz settimanali e sfide mensili per migliorare il tuo apprendimento.

È adatto a tutti: dagli utenti principianti a quelli di livello più avanzato. L’offerta Mondly è disponibile per un periodo limitato: approfitta di quest’ultima occasione per fare tua l’app di apprendimento delle lingue più rivoluzionaria dell’anno con uno sconto del 95%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.