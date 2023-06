Mondly: un insegnante tascabile, al 96% di sconto

Semplificare l’apprendimento delle lingue e renderlo un gioco da ragazzi è l’obiettivo di Mondly: app pluripremiata, un piccolo insegnante personale sempre al tuo fianco. Con un’interfaccia semplice, smart e intuitiva, si integra facilmente nella tua routine quotidiana offrendo un’esperienza di apprendimento senza precedenti. Che tu voglia imparare il francese o lo spagnolo, migliorare il tuo inglese oppure avventurarti in una lingua completamente nuova, Mondly ti offre ben 41 opportunità tra cui scegliere.

L’accesso a vita a tutte queste risorse ha, però, un costo. E fortunatamente anche accessibile, grazie alla promozione in corso al momento: potrai infatti risparmiare un considerevole 96% rispetto al prezzo di listino e ottenere così la nota app a soli 99,99 euro una tantum.

Ecco tutto quello che include Mondly Premium

Acclamata come “App of the Year” da Facebook e “Best of 2019” dall’Apple App Store, Mondly ha abbandonato le faticose tecniche di memorizzazione a favore di lezioni pratiche e interattive tenute da insegnanti madrelingua. Questo innovativo metodo di insegnamento si basa su argomenti pratici, conversazioni reali, suggerimenti utili e feedback immediati sulla pronuncia. Un’approccio che combina conversazione con riconoscimento vocale e lezioni brevi, consentendoti di parlare fluentemente in modo più rapido ed efficace rispetto alla concorrenza.

Con Mondly Premium, avrai accesso a una vasta gamma di strumenti per l’apprendimento delle lingue, tra cui lezioni giornaliere veloci, quiz settimanali e sfide mensili. Inoltre, potrai sfruttare ben 41 corsi di lingua diversi. Grazie alle oltre 300 lezioni giornaliere organizzate in base a argomenti pratici come famiglia, meteo, viaggi, sport, cibo e molti altri, avrai a disposizione un’ampia gamma di contenuti per arricchire il tuo vocabolario e migliorare la tua comprensione della lingua.

Mondly Premium offre anche 36 strumenti per la costruzione del vocabolario, consentendoti di imparare nuove parole in modo rapido ed efficace, consolidando così le tue conoscenze linguistiche. Con oltre 50 conversazioni guidate da madrelingua, avrai l’opportunità di esercitarti in situazioni di vita reale, migliorando la tua capacità di comunicazione. Inoltre, Mondly Premium ti offre funzioni grammaticali avanzate e tabelle di coniugazione per approfondire ulteriormente la tua conoscenza della lingua.

Come se non bastasse, avrai accesso anche all’intera collezione di oltre 2.500 lezioni, quiz settimanali, tutte le sfide mensili create dal 2015 ad oggi, offrendoti un flusso costante di contenuti freschi ed educativi. Per i professionisti ci sono anche 300 lezioni specializzate con contenuti aziendali, mentre i più piccoli potranno divertirsi e imparare grazie a Mondly Kids – inclusa nel piano a vita. Inoltre, potrai immergerti completamente nell’apprendimento grazie alle 13 lezioni di Realtà Aumentata disponibili in Mondly AR, oppure esplorare la realtà virtuale grazie a Mondly VR.

La promozione Mondly Premium al 96% di sconto è disponibile solo per un periodo di tempo limitato: approfittane per non perdere l’opportunità di trasformare l’apprendimento delle lingue in un’esperienza stimolante e gratificante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.