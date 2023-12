Mondly, un regalo di Natale con gli sconti: -95% sul piano a vita

Sotto l’albero, questo Natale, metti Mondly: grazie alla promozione in corso, risparmierai il 95% sull’acquisto di un piano a vita, che ti permetterà di accedere a tutte le 41 lingue incluse a soli 99,99 euro invece di 1999,99 euro, come da listino.

Mondly, premiata come “App dell’Anno” da Facebook e “Migliore Nuova App” da Apple, vanta oltre 110 milioni di download in tutto il mondo. Questa app innovativa combina esercizi focalizzati sulla conversazione, il riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata per offrirti un’esperienza di apprendimento delle lingue senza precedenti.

Perché scegliere Mondly?

Imparare una nuova lingua con Mondly è un’esperienza sorprendentemente divertente, facile e veloce. Grazie a una solida scienza neurale e all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, Mondly ti consente di parlare nuove lingue più rapidamente di qualsiasi altra piattaforma di apprendimento linguistico.

Come funziona il “metodo Mondly”? Con Mondly, ti concentrerai su frasi di uso comune, imparando a memorizzare le parole più utilizzate, formare frasi e partecipare a conversazioni in pochi minuti. La piattaforma, inoltre, collabora con professionisti madrelingua per garantirti pronunce impeccabili e accenti naturali, contribuendo a rendere la tua esperienza di apprendimento autentica e coinvolgente.

Grazie a un avanzato chatbot dotato di riconoscimento vocale e corsi esclusivi in realtà aumentata, Mondly ti offre la possibilità di esercitarti in conversazioni reali, migliorando notevolmente la tua capacità di comunicazione. Per finire, Mondly utilizza un sistema di ripetizione collaudato ed efficace basato su intervalli, che ti aiuterà a memorizzare rapidamente nuove lingue senza sforzo.

Con oltre 110 milioni di utenti in crescita continua in tutto il mondo, Mondly è la scelta preferita per chi desidera imparare le lingue in modo intuitivo e appassionante. Impara 41 lingue a vita per soli 99,99 euro invece di 1999,99, grazie alla promozione al 95% di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.