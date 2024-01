Mondly: una nuova dimensione nell'apprendimento delle lingue

In un mondo globalizzato, la capacità di comunicare in diverse lingue è un aspetto sempre più importante della nostra vita quotidiana. Mondly offre un aiuto prezioso a coloro che vogliono intraprendere questo viaggio, in modo innovativo con una combinazione di esercizi incentrati sulla conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata.

Mondly è un’applicazione che offre corsi di lingua divertenti, facili ed efficaci progettati da esperti linguistici, ed è stata premiata come App dell’Anno da Facebook e Migliore nuova app da Apple, raggiungendo gli oltre 110 milioni di download.

L’app di Mondly è accessibile ovunque e su qualsiasi dispositivo e offre la possibilità di scegliere tra 41 lingue supportate per imparare partendo dalla propria lingua madre.

Con oltre 1000 combinazioni di lingue, Mondly offre 50 argomenti per prepararsi alle situazioni più comuni, 36 costruttori di vocabolari per acquisire rapidamente nuove parole e 41 conversazioni reali per aiutare gli studenti a padroneggiare la lingua.

Le lezioni sono giornaliere e rapide pensate per aiutare a fare progressi in modo costante. Con funzioni grammaticali e tabelle di coniugazione, finalizzate all’apprendimento di competenze linguistiche in modo rapido ed efficace.

Mondly offre anche una serie di esperienze di apprendimento linguistiche innovative, tra queste Mondly Kids dedicata ai più piccoli, con lezioni gamificate per mantenerli coinvolti nel processo di apprendimento e argomenti popolari come animali, natura, cibo, famiglia o sport. Mondly AR utilizza la realtà aumentata per creare un mondo realistico ma più spettacolare e Mondly VR offre un’ esperienza di apprendimento delle lingue con chatbot e riconoscimento vocale.

Infine sono disponibili anche soluzioni personalizzate per le aziende. Grazie a Mondly by Pearson for Business, Mondly mette a disposizione un software aziendale per l’apprendimento delle lingue.

