Mondly: un'esperienza immersiva e personalizzata per l'apprendimento linguistico

Mondly è una piattaforma di apprendimento linguistico acclamata a livello globale che si sta distinguendo come leader in questo campo, aiutando oltre 110 milioni di persone in tutto il mondo a imparare 41 lingue diverse.

La piattaforma ha ricevuto numerosi riconoscimenti per la sua efficacia e innovazione ed è stata nominata “App dell’Anno” da Facebook, “App che Amiamo” dall’Apple App Store e “Scelta da Play” su Google Play.

Un’esperienza di apprendimento personalizzata

Mondly offre oltre 1000 combinazioni di lingue, permettendo agli utenti di iniziare l’apprendimento partendo dalla loro lingua madre. Con lezioni quotidiane su 50 argomenti specifici, l’app prepara gli utenti per le situazioni più comuni, mentre i 36 costruttori di vocabolari e 41 conversazioni reali accelerano l’apprendimento e la padronanza della lingua. Inoltre, funzioni grammaticali avanzate e tabelle di coniugazione sono progettate per facilitare rapidi progressi.

Tecnologie innovative per un apprendimento immersivo

Mondly va oltre l’approccio tradizionale all’apprendimento delle lingue, integrando tecnologie avanzate per un’esperienza più immersiva. Con Mondly AR e Mondly VR, gli utenti possono immergersi in scenari realistici di lingua, migliorando così la loro capacità di comprensione e conversazione in modo più naturale e intuitivo.

Mondly Kids

La piattaforma non si limita solo agli adulti. Mondly Kids è una versione dell’app progettata specificamente per i bambini, trasformando l’apprendimento delle lingue in un gioco divertente e coinvolgente. Questo assicura che anche i più piccoli possano iniziare il loro viaggio linguistico in modo efficace e piacevole.

Mondly nel mondo aziendale

Per il settore aziendale, Mondly by Pearson for Business offre soluzioni su misura per soddisfare le esigenze di apprendimento delle lingue in un contesto professionale. Questo strumento è pensato per le aziende che cercano di aumentare la soddisfazione dei clienti, attirare e trattenere i migliori talenti e migliorare la produttività e la collaborazione interna.

