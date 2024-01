Mondly: un'esperienza immersiva per imparare una nuova lingua con la Realtà Aumentata

Mondly è rapidamente diventata una delle applicazioni più apprezzate nel campo dell’apprendimento linguistico, unendo oltre 110 milioni di utenti in tutto il mondo nella scoperta di nuove lingue. Con 41 lingue disponibili, Mondly offre un’esperienza di apprendimento accessibile e coinvolgente, adatta sia agli adulti che ai bambini.

Che si tratti di prepararsi per un viaggio all’estero, di migliorare le proprie competenze lavorative o semplicemente di esplorare una nuova cultura, Mondly offre un’esperienza diversificata per imparare una nuova lingua in modo interattivo e coinvolgente.

Caratteristiche e riconoscimenti

Mondly è stata premiata come “App dell’Anno” su Facebook, “App che Amiamo” sull’Apple App Store, e “Scelta da Play” su Google Play, testimoniando il suo impatto nel settore delle app per l’apprendimento linguistico.

Metodologia di apprendimento innovativa

L’applicazione si basa su corsi di lingua progettati da esperti linguistici, che mirano a rendere l’apprendimento non solo efficace ma anche divertente. Gli utenti possono imparare partendo dalla loro lingua madre, con oltre 1000 combinazioni linguistiche disponibili. Mondly copre 50 argomenti diversi per preparare alle situazioni più comuni, 36 costruttori di vocabolario per un apprendimento rapido delle parole, e 41 conversazioni reali per migliorare la padronanza della lingua.

Funzionalità grammaticali e lezioni giornaliere

In aggiunta, Mondly offre funzioni grammaticali dettagliate e tabelle di coniugazione per accelerare l’apprendimento, insieme a lezioni giornaliere progettate per garantire un miglioramento costante.

Esplorare le varie applicazioni Mondly

Mondly offre diverse soluzioni per diverse necessità e fasce d’età, tra cui:

Mondly Principale : Offre 40 argomenti pratici per un rapido apprendimento.

: Offre 40 argomenti pratici per un rapido apprendimento. Mondly Kids : Progettato per i bambini, trasforma l’apprendimento in un gioco divertente.

: Progettato per i bambini, trasforma l’apprendimento in un gioco divertente. Mondly AR : Utilizza la Realtà Aumentata per un’esperienza immersiva.

: Utilizza la Realtà Aumentata per un’esperienza immersiva. Mondly VR : Permette di imparare comodamente da casa con la Realtà Virtuale.

: Permette di imparare comodamente da casa con la Realtà Virtuale. Mondly per le Aziende: Focalizzato sull’apprendimento linguistico nel contesto aziendale.

Per conoscere l’offerta completa di Mondly clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.