Mondly: vuoi imparare le lingue? Per te accesso a vita a soli 99€

Quanto denaro investi in formazione? Hai mai pensato di investire una piccola somma per arricchire le tue conoscenze linguistiche? Al giorno d’oggi imparare una nuova lingua è più semplice e divertente perchè puoi farlo anche senza classiche lezioni in presenza che potrebbero annoiarti. Lo sviluppo della tecnologia e dei metodi di insegnamento hanno portato alla progettazione di app per l’apprendimento delle lingue come Mondly. Mondly, grazie ai suoi metodi innovativi ed immersivi, è riuscita a conquistare in pochissimo tempo un gran numero di utenti. Le lingue che vengono messe a disposizione sono ben 41; è possibile imparare nuove parole, creare frasi ed ascoltare la pronuncia di madrelingua per raggiungere risultati ottimali.

Grazie ad una speciale promozione puoi acquistare l’abbonamento con accesso illimitato (a vita) pagando solamente 99,99 euro anzichè 1999,99. Con la promozione esclusiva Mondly del – 95% puoi imparare la lingua che hai sempre voluto conoscere. È Divertente, veloce e facile!

Mondly: impara fino a 41 lingue

Mondly non è una classica app per l’apprendimento delle lingue. La sua progettazione è stata infatti dettagliata, al fine di rispondere a determinati parametri. La scienza che sta dietro Mondly è infatti unica. Utilizzando strategie di gamification e tecnologie avanzate per l’apprendimento delle lingue, Mondly ti aiuterà a imparare una nuova lingua in modo rapido ed efficace.

Pagando solamente 99,99 euro hai a disposizione una soluzione a vita per:

Focalizzare la tua attenzione sulle frasi e non più sulle singole parole;

ascoltare i madrelingua;

esercitarti in conversazioni reali;

memorizzare le informazioni usando un sistema di ripetizione unico.

Come accennato, con Mondly sarai soddisfatto dei tuoi progressi perchè offre metodi innovativi ed immersivi che si differenziano dall’apprendimento tradizionale. Abbonati subito approfittando dello sconto del 95% attualmente in corso: ricorda che paghi solamente 99,99 euro anzichè 1999.99!

