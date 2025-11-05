 Monitor 24" FHD @180Hz, con pannello IPS a soli 89€ è affare Amazon
Monitor 24" FHD @180Hz, con pannello IPS a soli 89€ è affare Amazon

KTC ha sfornato il monitor gaming ideale: sotto i 100€ è un affare con risoluzione FHD e tante caratteristiche eccellenti.
KTC ha sfornato il monitor gaming ideale: sotto i 100€ è un affare con risoluzione FHD e tante caratteristiche eccellenti.

Completa la tua postazione gaming con un monitor eccezionale. Questo modello KTC ha tutte le caratteristiche che stavi cercando ed è disponibile a prezzo incredibile. Infatti, lo sconto del 25% su Amazon fa la magia elo porti a casa con soli 89,99 euro. Dimensioni ottime, qualità elevata e fluidità suprema per giocare con disinvoltura a qualunque genere di titolo gaming.

KTC è un marchio che si sta facendo riconoscere sempre di più. Produce prodotti dalle qualità elevate e dai prezzi ristretti, questo monitor gaming ne è un esempio. Con un ampiezza di 24 pollici, è ideale se ami uno spazio di visione concentrato oppure se hai poco spazio sulla tua scrivania. Ha un design moderno con bordi inesistenti e struttura millimetrica. Punto a favore anche per la base che è stabile e robusta senza essere ingombrante.

Una volta che lo colleghi ai tuoi dispositivi, ha inizio lo spettacolo. Lo schermo è dotato di un pannello grande, nello specifico, 23,8 pollici ed è Fast IPS per una resa finale senza difetti. Con risoluzione 1080p ossia Full HD, ogni dettaglio viene riprodotto alla perfezione. Non mancano tecnologie accessorie come il FreeSync / G-Sync e l’HDR 400. La gamma cromatica è estesa e sfumature vivide e realistiche caratterizzano ogni immagine riprodotta. Anche nei momonenti di calma, quindi, streaming e navigazione online sono d’oro. Da non dimenticare, poi, il refresh rate da 180Hz (overlock 190Hz) e i tempi di risposta di appena 1ms per prestazioni scattanti. Per quanto riguarda il pannello posteriore invece, hai a disposizione:

  • entrata DC;
  • 2 porte HDMI;
  • 1 porta DisplayPort.

Con supporto Vesa 100×100 opta, eventualmente, per il fissaggio a muro o con braccetto.

Il magico monitor gaming da 24″ di KTC è disponibile su Amazon. Fallo tuo a soli 89,99 euro grazie allo sconto del 25% disponibile in questo momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico.

Pubblicato il 5 nov 2025

Paola Carioti
5 nov 2025
