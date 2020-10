Monitor 27 pollici Philips con tecnologia IPS a 135 euro su eBay

Oggi eBay propone un’offerta piuttosto allettante su un monitor di Philips. Si tratta di uno schermo piuttosto economico, di per sé già con un ottimo rapporto qualità/prezzo. La piattaforma di e-commerce tuttavia lo propone con uno sconto del 43%. A soli 134,90 euro il Philips 273V7QDSB è sicuramente un affare sia per la casa che per l’ufficio.

Monitor: display Philips con tecnologia IPS in sconto su eBay

Il principale vantaggio di questo monitor risiede soprattutto nel pannello. Al di là delle dimensioni generose date dal 27 pollici, e la risoluzione Full HD, utilizza la tecnologia IPS. Questo tipo di display permette non solo di avere una fedele riproduzione cromatica, ma offre ampi angoli di visione a differenza dei tradizionali TN. Dal punto di vista delle connessioni non manca nulla: è presente un ingresso VGA, uno HDMI ed uno DVI-D. Non mancano le soluzioni come il Low Blu Mode ed il Flicker Free per evitare lo sfarfallio delle immagini e l’affaticamento degli occhi. Inoltre lo SmartContrast permette di ottenere colori più vivi e neri più profondi, per una qualità dell’immagine elevata rispetto ai pannelli tradizionali. Presente anche l’attacco VESA per fissare il monitor direttamente al muro. Al prezzo di 134,90 euro su eBay si tratta di un prodotto di grande qualità per la fascia di prezzo in cui si colloca.