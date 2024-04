Monitor curvo AOC Gaming da 32" al prezzo PAZZESCO di soli 205€

Avete bisogno di un monitor da gaming, ma siete alla ricerca di un prodotto dall’ottimo rapporto qualità/prezzo? Abbiamo per voi un’offerta che non potete farvi scappare e che riguarda il monitor curvo AOC Gaming C32G2ZE il cui prezzo scende a 205 euro invece di 239 euro. Non manca la possibilità di pagare il prodotto a rate con Cofidis considerando anche che il prezzo finale è uno dei più bassi di sempre.

Monitor curvo AOC Gaming C32G2ZE : caratteristiche principali

Si tratta di un bellissimo monitor con pannello curvo da 32 pollici, risoluzione FullHD e refresh rate da ben 240 Hz. Quest’ultima caratteristica è proprio l’elemento cardine di questo monitor perché a un prezzo del genere è una vera rarità. Non manca il supporto al FreeSync Premium e un tempo di risposta pari a 1 ms. Dal punto di vista dei collegamenti vi sono VGA, HDMI e DisplayPort, ovvero tutto l’occorrente per essere collegato con qualsiasi dispositivo.

Scatenate i vostri riflessi passando alla modalità AOC Low Input Lag. Niente fronzoli grafici: questa modalità riconfigura il monitor per massimizzare i tempi di risposta e ottenere il massimo in termini di reattività. Sono presenti 6 modalità di gioco così da poter personalizzare il vostro monitor per il gaming con un clic. Passate da un’impostazione predefinita all’altra per giochi FPS, corse o RTS, oppure personalizzate le vostre impostazioni ideali e salvatele. Il KeyPad delle impostazioni AOC semplifica e velocizza la selezione dei profili e la regolazione delle funzioni.

Portate la battaglia fuori dall’ombra con AOC Shadow Control e AOC Game Color! Regolate i livelli di grigio per esaltare i dettagli delle immagini e schiarire le aree scure o riportarle nell’oscurità in un attimo, senza influire sul resto del display.

Con la nuova offerta Amazon è, quindi, possibile acquistare il monitor curvo AOC Gaming C32G2ZE al prezzo scontato di 205 euro. Non sottovalutate, poi, la possibilità di acquistarlo a rate, ma tenete conto che l’offerta è disponibile a tempo limitato, quindi non fatevela scappare!