Monitor da gaming ASUS: sconto EPICO del 27% su Amazon

L'ASUS VY249HGE è il monitor da gaming di altissima qualità perfetto per migliorare la tua esperienza di gioco e intrattenimento.

Monitor da gaming ASUS

Dotato di un pannello IPS FHD da 23,8″, l’ASUS VY249HGE offre una risoluzione Full HD che garantisce immagini nitide e dettagliate. La frequenza di aggiornamento di 144 Hz è perfetta per una visione fluida dei video e un gameplay coinvolgente, senza fastidiosi ritardi o sfocature. La tecnologia SmootMotion, con un tempo di risposta MPRT di 1 ms, elimina il tracciamento, assicurando una riproduzione video chiara e nitida anche nelle scene più veloci.

Grazie alla compatibilità con AMD FreeSync Premium, questo monitor ASUS assicura immagini prive di artefatti a qualsiasi frame rate, offrendo un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni. Questa caratteristica è particolarmente utile per i giochi competitivi dove ogni millisecondo conta e la fluidità può fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta.

Oltre alle sue eccezionali caratteristiche di gioco, l’ASUS VY249HGE include anche un trattamento antibatterico brevettato a lunga durata. Questo trattamento inibisce la crescita di batteri e funghi sulle cornici del monitor e sui tasti di scelta rapida, garantendo un utilizzo igienico e sicuro, ideale per chi passa molte ore davanti al computer.

La tecnologia Eye Care Plus è un altro punto di forza di questo monitor. Include la modalità Color Augmentation, che aiuta gli utenti con problemi di visione dei colori a distinguere meglio le varie tonalità, e la funzione Rest Reminder, che incoraggia gli utenti a fare pause regolari per gestire il tempo passato davanti allo schermo e prevenire l’affaticamento visivo.

Con tutte queste caratteristiche avanzate, l'ASUS VY249HGE è il monitor ideale per chi cerca qualità, prestazioni e comfort in un unico dispositivo.