Monitor da Gaming MSI da 23,6" FHD a 180Hz: grande occasione Amazon

Se passi parte del tuo tempo libero davanti ai videogiochi e vorresti cambiare il tuo vecchio monitor dai un’occhiata a questa promozione spettacolare e fai un salto di qualità senza spendere un mucchio di soldi. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il monitor da Gaming MSI da 23,6 pollici a soli 99 euro, invece che 149,99 euro.

Siamo di fronte a uno sconto del 34% che fa crollare drasticamente il prezzo a terra e ti permette di risparmiare un bel po’ di soldi. Soprattutto con questo monitor da gaming riuscirai a vivere i tuoi videogiochi al meglio per un esperienza super immersiva. E se preferisci puoi pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis.

Monitor da Gaming MSI da 23,6″ a un super prezzo

È chiaro che sia il rapporto qualità prezzo del monitor da Gaming MSI ciò che lo rende uno dei migliori acquisti di oggi nella categoria. Difficilmente riuscirai a trovare qualcosa di meglio a questa cifra. Si presenta con una diagonale da 23,6 pollici con risoluzione FHD 1920 x 1080 p e un refresh rate elevatissimo da 180 Hz.

Ha un tempo di risposta minimo di appena 1 ms i colori sRGB spettacolari per immagini più coinvolgenti e realistiche. Riuscirai a vedere sempre ogni immagine senza sfocature anche quando le azioni sono veloci e non ti perderai nulla. Inoltre, grazie alla sua curvatura con raggio da 1500, sarai catapultato a fianco al tuo alter ego. Potrai avvalerti di due porte HDMI e di una DisplayPort per collegare il monitor a computer e console di gioco.

Avvaliti anche tu di questa strepitosa occasione prima che scada. Dirigiti all’istante su Amazon e acquista il tuo monitor da Gaming MSI da 23,6 pollici a soli 99 euro, invece che 149,99 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.