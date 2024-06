Monitor da gaming MSI Optix: OLTRE 100 euro di sconto (-22%)

L’MSI Optix MAG342CQR è il monitor gaming curvo ideale per chi desidera un’esperienza di gioco immersiva e di altissima qualità. Con il suo raggio di curvatura 1500R, questo monitor è progettato per avvolgere il campo visivo dell’utente, offrendo un comfort visivo ottimale e una maggiore immersione in ogni tipo di applicazione, dal gaming all’uso quotidiano del computer. Inoltre oggi, grazie a un super sconto del 22% su Amazon, puoi acquistarlo al prezzo speciale di soli 429,90 euro, anziché 549,90 euro.

Monitor da gaming MSI Optix: alte prestazioni, ad un prezzo irresistibile

Uno dei punti di forza dell’MSI Optix MAG342CQR è la sua impressionante frequenza di aggiornamento di 144Hz, combinata con un tempo di risposta di 1 ms. Queste caratteristiche tecniche lo rendono perfetto per i giochi FPS, i fighting game, i Sim Racing, gli RTS e gli sport elettronici, garantendo un’esperienza di gioco fluida e reattiva. La risoluzione di 3440×1440 e il rapporto 21:9 permettono di godere dei giochi più recenti con dettagli mozzafiato che riempiono l’intera visuale periferica.

Dotato di LED RGB, l’Optix MAG342CQR offre un tocco di eleganza senza essere eccessivamente sgargiante, riflettendo l’estetica sofisticata che i giocatori di MSI apprezzano. La funzione Night Vision, unica nel suo genere, è un altro grande vantaggio: che si tratti di un’intera schermata scura o di zone con forti ombre, questo monitor è in grado di illuminare i minimi dettagli, migliorando significativamente la visibilità durante le sessioni di gioco più intense.

Il design frameless del monitor, con una cornice super sottile, permette una configurazione multi-monitor a 180 gradi, ideale per un’esperienza di gioco ancora più immersiva e continua. Questa caratteristica è perfetta non solo per i giochi, ma anche per il lavoro o l’elaborazione di contenuti, offrendo una continuità visiva senza interruzioni.

Oggi, l’MSI Optix MAG342CQR è disponibile su Amazon con un incredibile sconto del 22%. Questa è un’opportunità imperdibile per portare a casa un monitor di altissima qualità, migliorando significativamente la vostra esperienza di gioco e lavoro. Approfitta subito di questa offerta straordinaria e acquistalo al prezzo speciale di soli 429,90 euro, prima che sia troppo tardi.