Monitor da gaming Samsung: -41% con le offerte di settembre di Amazon

Le offerte di settembre di Amazon ti fanno un bel regalo se stavi cercando un nuovo monitor con cui abbellire la tua postazione e rendere eccitanti le sessioni di gioco. Parliamo del Samsung Odyssey G3, un monitor da gaming che non scende a compromessi…se non per il prezzo.

Infatti, grazie agli sconti Amazon, lo paghi soltanto 159,90 euro invece di 269,00: merito di una promozione subito applicata sul prezzo di listino.

Se lo acquisti adesso e sei un abbonato Prime hai la spedizione gratuita ed immediata e riceverai il tuo nuovissimo monitor nel giro di un paio di giorni al massimo.

Monitor da gaming Samsung Odyssey G3: l’offerta imperdibile di Amazon

Samsung Odyssey G3 è un monitor pensato per il gaming dalla diagonale di 24 pollici e risoluzione Full HD 1920×1080 pixel. A sostenere le prestazioni per il gioco ci pensano la frequenza di aggiornamento a 144 Hz e i tempi di risposta a un solo 1 ms.

Il dispositivo è compatibile con la tecnologia adattiva di AMD FreeSync Premium che riduce al massimo tearing, stuttering e input lag, per sessioni da gaming di primo livello. Dal design ergonomico e senza bordi, volendo se ne acquisti due puoi allinearli per avere una sorta di gigantesco monitor unico. Considerato il prezzo in sconto potresti anche pensarci.

Con modalità Eye Saver e Flicker Free per la riduzione dell’emissione di luce blu e rimozione dello sfarfallio del display hai il massimo del comfort visivo. Tutto questo a 159,90 euro: davvero niente per Samsung Odyssey G3, un monitor da gaming che soddisferà ogni tua esigenza.

