Monitor da gaming Samsung in offerta esclusiva Prime fino a stasera

Le ultime ore per le offerte esclusive dei Prime Day sono l’occasione migliore per acchiappare qualche affare in zona cesarini: come nel caso di questo monitor da gaming Samsung Odyssey G3, che puoi acquistare a 149,90€ approfittando dello sconto di 119€ subito applicato sul prezzo di listino.

Monitor da gaming Samsung Odyssey G3 in offerta esclusiva Prime

Stiamo parlando di un pannello perfetto per le tue esigenze da appassionato di videogiochi per PC: hai una risoluzione Full HD con frequenza di aggiornamento a 144Hz, insieme a tempi di risposta pari 1ms e FreeSync Premium, tecnologia che ti permette di avere un’immagine perfettamente pulita.

Il monitor ha una diagonale da 24 pollici e include una porta HDMI, una Display Port e l’ingresso audio. Tra le altre funzioni, ecco anche Flicker Free, Eye Saver Mode, Eco Saving Plus e ovviamente un’apposita modalità pensata esclusivamente per il gaming, per migliorare ancora di più fluidità e qualità dell’immagine.

Approfitta adesso dello sconto e acquistalo a soli 149,90 euro. Sarà a casa tua già domani con la spedizione gratuita ed immediata riservata agli abbonati Amazon Prime, unico requisito peraltro necessario per accedere all’offerta. Ricorda che puoi usufruire della prova gratuita di 30 giorni e avere subito accesso a tutte le promozioni del giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.