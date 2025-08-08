Monitor gaming BenQ a 99€: è già sulla tua scrivania

BenQ MOBIUZ EX240N al prezzo stracciato di soli 99,99 euro è l’affare del giorno su Amazon per quanto riguarda la categoria dei monitor da gaming. Unisce design e prestazioni, per un’esperienza senza compromessi, come certifica il voto medio pari a 4,5/5 assegnato da migliaia di recensioni. La compatibilità è garantita con tutte le piattaforme di gioco, dal PC alle console come PS5 e Xbox Series X/S.

BenQ MOBIUZ EX240N: l’offerta sul monitor da gaming

Tra i punti di forza ci sono senza dubbio il refresh rate da 165Hz e il tempo di risposta da 1 ms, per un’azione fluida e reattiva in ogni situazione. Il pannello ha risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) e garantisce il supporto alla tecnologia AMD FreeSync Premium oltre che alla modalità HDRi e alle funzioni Light Tuner e Black eQualizer che ottimizzano luminosità, contrasto e dettagli. Sul fronte audio ci sono gli altoparlanti stereo integrati con chip DSP e sistema treVolo. Ogni parametro può essere controllato attraverso un navigatore a cinque direzioni, mentre Eye-Care assicura comfort visivo prolungato. Completano la dotazione le connessioni HDMI e DisplayPort. Trovi altre informazioni nella scheda completa.

Che tu ci creda o no, oggi lo puoi acquistare al prezzo stracciato di soli 99,99 euro, una spesa davvero irrisoria per le caratteristiche di BenQ MOBIUZ EX240N. Lo sconto è applicato in automatico, non c’è bisogno di attivare coupon o di inserire codici promozionali per ottenere la riduzione della spesa rispetto al listino ufficiale.

Ordinalo subito per avere il monitor da gaming sulla tua scrivania entro pochi giorni. È venduto e spedito da Amazon e c’è anche la consegna gratuita su cui poter contare.